Elon Musk dice que ha encontrado un nuevo CEO de Twitter

11 mayo (Reuters) – Elon Musk dijo el jueves que había encontrado un nuevo director ejecutivo para Twitter, sin nombrar a la persona que se convertirá en el director de tecnología de la plataforma de redes sociales en las próximas semanas.

«Estoy emocionado de anunciar que hemos contratado a un nuevo CEO para X/Twitter. ¡Comenzará en ~6 semanas!», dijo Musk en un tuit.

Musk no ha mencionado previamente a ningún candidato potencial, y no está claro a quién ha nombrado como su sucesor, aunque Blind, una aplicación de mensajería anónima para trabajadores tecnológicos, ha estado llena de especulaciones.

La ex directora ejecutiva de YouTube, Susan Wojcicki, la ex directora ejecutiva de Yahoo, Marissa Mayer, y Shivonne Gillis, una alta ejecutiva de la startup de chips cerebrales de Musk, Neuralink, se encontraban entre los nombres discutidos en Blind, según un ex empleado que vio los comentarios.

Según Jason Benowitz, gerente sénior de cartera de CI Roosevelt, también podrían nombrarse otras altas ejecutivas de las empresas de Musk, como la jefa de SpaceX, Quinn Shotwell, y la jefa de Tesla Inc (TSLA.O), Robin Denholm.

Musk dijo que también se convertiría en el presidente ejecutivo de Twitter, con el rol de CTO supervisando productos, software y sysops.

Las acciones de Tesla cerraron con un alza del 2,1% el jueves y los analistas dijeron que el anuncio ayudó a aliviar las preocupaciones de algunos inversores sobre el compromiso agresivo de Musk en Twitter.

Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos se vieron afectadas después de que Musk se hizo cargo de Twitter en octubre, y los inversionistas dijeron que la medida podría hacer que el multimillonario se pusiera al límite.

«El ancla del barco llamada Twitter se ha soltado de los tobillos de Musk. Ahora puede pasar más tiempo creando valor en Tesla», dijo Craig Irwin, analista de Roth MKM.

En una encuesta de Twitter que Musk lanzó en diciembre, el 57,5% de los usuarios votaron por él para que renuncie como director ejecutivo de la plataforma de redes sociales.

«¡Renunciaré como CEO tan pronto como encuentre a alguien lo suficientemente estúpido para tomar el trabajo!» Musk había dicho entonces.

Las primeras dos semanas del multimillonario como nuevo propietario de Twitter en octubre estuvieron marcadas por cambios rápidos. Rápidamente despidió al director ejecutivo anterior de Twitter, Barak Agarwal, y a otros líderes sénior, y luego despidió a la mitad del personal en noviembre.

Musk, un libertario de la libertad de expresión, dijo que se hizo cargo de Twitter para evitar que se convierta en una cámara de eco del odio y la división.

También dijo que «derrotaría» a los bots de spam en la plataforma, una parte clave de su batalla con la junta directiva de Twitter por la compra de la compañía por 44.000 millones de dólares.

Información de Juby Babu en Bangalore; Editado por Shaunak Dasgupta

