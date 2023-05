Kawakami: Inside the Warriors Game 5 plan para ejecutar a los Lakers y seguir corriendo

SAN FRANCISCO — Draymond Green y Stephen Curry comenzaron su carrera por una dinastía el miércoles, y seguirán corriendo hasta el final de esta serie, esta postemporada y todo esto. Juega hasta que alguien los detenga o hasta que se acabe el tiempo. Corre con frustración. Conduce con un propósito. Huyamos y veamos quién puede detenerlos.

Los Warriors se encontraron con los Lakers en el Juego 5. Se toparon con los Lakers. Pasaron corriendo a los Lakers. Dejan que los Lakers corran con ellos. Van a correr en el Juego 6, y si sobreviven, van a correr un poco más en el Juego 7. Y quienquiera que esté en la línea de meta, orgulloso y atónito, sobrevivirá a esta serie de segunda ronda.

Más específicamente, Draymond, Curry, Andrew Wiggins, Carey Payton II y Jordan Poole convirtieron el Juego 5 en un sprint de cuatro cuartos para evitar la eliminación de LeBron James, Anthony Davis y los Lakers en una victoria por 121-106 en el Chase Center. . Por supuesto, los Lakers aún tienen una ventaja de 3-2 y pueden eliminar a los Warriors el viernes en Los Ángeles, donde los Warriors perdieron los Juegos 3 y 4.

Pero entre los muchos cambios estratégicos efectivos en el Juego 5, los esfuerzos claros y decididos de los Warriors para comenzar cada rebote y sprint parecieron tener las mayores consecuencias posibles en el panorama general. De hecho, podría depender de qué equipo aún tiene una ventaja en las últimas rondas de esta pelea por el título. Y los Warriors quieren darles a LeBron y Davis (si está bien después de recibir un golpe en la cara y dejar el juego temprano en el último cuarto el miércoles) tanto como sea posible.

«Queremos presionar a sus muchachos», me dijo Steve Kerr después de su conferencia de prensa. «Estoy seguro de que sienten lo mismo. El último juego estaban poniendo a Steph en todos esos pick and rolls, por lo que están tratando de desgastar a Steph. Estamos tratando de desgastar a Davis y LeBron. Larga racha. Así que es un poco de scrimmage y tenemos que seguir acelerando el ritmo.

Las estadísticas oficiales dicen que los Warriors anotaron 13 puntos de quiebre rápido. Los Lakers anotaron 15 carreras. Pero el ritmo de juego de los Warriors superó ese total. Cuando Draymond voló por la cancha a gran velocidad, no solo obligó a Davis y LeBron a correr, sino que también obligó a los Lakers a defenderse de emergencia.

«Empujar el ritmo desde el principio porque son un gran equipo defensivo», dijo Kerr. «Cada vez que jugamos contra un equipo que es bueno en la media cancha, tienes que salir y correr para crear ventajas, de modo que no vayas contra una defensa fija. Pensé que los muchachos marcaban ese tono en la primera mitad. Draymond estaba empujando la pelota como loco, Steph, los muchachos corrían por los carriles. .

«Los puntos de quiebre rápido nunca cuentan la historia. A veces empujas la pelota hacia adelante, crea una defensa complicada con partidos cruzados, y luego rotas la pelota y alguien tiene una mirada abierta. Puede que no sea un cesto de quiebre rápido, pero es un balde como resultado de la velocidad».

Los Warriors pueden jugar más rápido con su nueva alineación inicial más pequeña (usada por primera vez en el Juego 4), que reemplaza a Gary Payton II por Kevon Looney. Aunque Payton no es un creador ofensivo, agrega velocidad al jugar muy bien en defensa, lo que ayuda a los Warriors a evitar cometer demasiadas faltas contra los Lakers y detener el juego con demasiada frecuencia. Y GP2 (un impresionante plus-25 en 27 minutos) es un excelente corredor de aro, puede romper el contraataque (anotó 13 puntos) o arrastrar a un jugador de los Lakers con él a toda velocidad. el terreno

Los Warriors intentan aumentar la carga de trabajo de Davis en la media cancha, tirando de él en cada pick-and-roll de Curry y arrastrándolo a la línea de 3 puntos. El miércoles, eso abrió caminos para Draymond drives (20 puntos el miércoles después de combinarse para 27 puntos en los primeros cuatro juegos de la serie), el juego de rango medio de Wiggins (25 puntos en 10 de 18 tiros) y una actuación resurgente de Pit. Pool, que acertó sólo 5 de sus 14 tiros, lo hizo, pero estuvo en ritmo todo el partido.

¿Todo eso le quitó jugo a los Lakers? En la segunda mitad, Davis anotó solo 5 puntos y tuvo menos-8 en 12 minutos antes de abandonar el juego. LeBron estuvo genial todo su juego, pero jugó 39 minutos más en el Juego 5 después de jugar 43 en el Juego 4. Las grandes armas de los Warriors también están jugando minutos pesados, pero los números son diferentes para los grandes y musculosos Lakers.

De cualquier manera, los Warriors están decididos a continuar con su racha de cuatro cuartos. La continuación de esta era probablemente depende de ello. Y los cuatro veces campeones no mueren fácilmente. Ahí es cuando realmente comienzan a correr.

«Draymond, (Pool) cuando él está afuera, creo que depende principalmente de mí hacerlo, empujarlo», dijo Curry. «Pero es importante porque son un gran equipo, a veces, con AD. Te presiona mucho en el lado ofensivo. Así que trata de crear cualquier ventaja que puedas. Eso es algo importante. Parte de eso es intentar para mantenerlos fuera de la línea de tiros libres tanto como sea posible porque eso juega en el juego. Disminuye la velocidad y les da puntos gratis, y configuran su defensa.

«Así que quieres parar, pero incluso si anotan, nuestra ventaja en la serie es nuestra velocidad y puedo empujar, Draymond puede empujar, (Pool) puede empujar, tenemos muchachos que pueden correr en el carril. Transición, espaciar el piso Así que es difícil hacer eso, pero nos ayuda a enfrentar lo que ellos hacen mejor.

La unidad de pelota pequeña también tiene otro efecto: ha eliminado al mejor defensor perimetral de los Lakers, Jarrett Vanderbilt (solo 11 minutos el miércoles), porque los Warriors no lo han marcado, lo que lo ha desconcertado por completo. La línea ofensiva de los Lakers. Eso pone a Dennis Schroder en un papel más importante, y la ofensiva de los Warriors está bien con eso.

Además, los Warriors se enfocaron en tratar de mantener a Curry fuera del pick-and-roll en el Juego 5, algo en lo que los Lakers se concentraron en el Juego 4 para aislar a Curry contra LeBron y otros anotadores. El miércoles, los Warriors lucharon contra las pantallas en lugar de cambiar a Wiggins, lo que mantuvo a Curry con su propio hombre la mayor parte del tiempo.

«Hicimos un buen trabajo esta noche», dijo Kerr. «No tenemos miedo de que Steph cambie el pick-and-roll porque es muy fuerte. Es diferente de lo que era hace siete u ocho años. Pero si podemos evitar eso, también podríamos evitarlo y no dejar que lo pongan». en el pick-and-roll una y otra vez. .

Los Warriors ciertamente no pueden lograrlo todo en Los Ángeles el viernes. Los Lakers jugarán bien. La forma en que Lonnie Walker IV acumuló 15 puntos en el último cuarto en el Juego 4 en Crypto.com Arena es más probable que haga que un jugador de rol haga algo sorprendente en casa que fuera de casa. Pero los Warriors creen que tienen algo con GP2 en la alineación titular y han igualado a D’Angelo Russell. Saben que pueden hacer una carrera en los Lakers. No saben si van a ganar el Juego 6, pero como lo han hecho en tantas series de playoffs antes, los Warriors buscan algunas soluciones que quieren.

Oye, Curry y Klay evitaron la eliminación sin recibir muchos disparos externos de Thompson. Después de una mala noche de disparos para ambos en el Juego 4, ninguno se encendió en el Juego 5. Curry acertó 3 de 11 desde el rango de 3 puntos el miércoles y solo 3 de 12 en total. ¿Pueden esperar que uno o ambos hermanos Splash se conviertan en adultos pronto?

«Todavía estamos esperando ese juego, lo cual es una gran señal», dijo Kerr. «Pensé que jugamos bien esta noche, pero no lo mejor. Podemos hacerlo mejor. Podemos ser más precisos. Pero lo que me gustó de esta noche fue que no cometimos ningún error. Creo que lanzaron 15 tiros libres, que fue incluso «. Disparamos los 15. Y en su mayor parte, cuidamos la pelota y rebotamos. Y esas claves estaban ahí. Si hacemos esas cosas, podemos ganar si rompemos o no. Pero si hacemos esas cosas , si tenemos una buena noche de tiro, estamos en una mejor posición.

Los guerreros aún no han terminado. El resultado puede o no llegar pronto. Pero se podía ver en sus ojos la forma en que atacaron este juego: la racha de los Warriors no terminó porque ellos no terminaron. Y cuanto más rápido vayan, más difícil será para los Lakers vencerlos definitivamente.

(Foto: Theron W. Henderson/imágenes falsas)