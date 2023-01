George Santos: Abogados del Departamento de Justicia piden a la FEC que investigue al congresista de Nueva York

“Básicamente, no quieren que dos grupos de investigadores tropiecen”, dijo el excomisionado de la FEC, David M. Mason dijo. “No quieren que nada de lo que haga la FEC, una agencia civil, complique su caso penal”.

El miércoles, la campaña de Santos presentó documentos ante la FEC para reemplazar a la tesorera Nancy Marks, contadora desde hace mucho tiempo de los candidatos republicanos en Nueva York, con Thomas Datewiler, con sede en Wisconsin. Anteriormente abogado de Tatewiler le dijo a la publicación Su cliente no firmó ni aprobó los documentos y le dijo a la campaña que no quería ser tesorera.

El jueves, la FEC solicitó más información sobre la polémica presentación. «Ha llamado la atención de la Comisión Electoral Central que es posible que no haya incluido información del tesorero verdadera, correcta o completa», escribió el contralor a Datwyler. Carta Solicita información adicional.

El abogado de Datwyler le dijo a The Post el viernes que planea decirle a la FEC que su cliente no presentó la solicitud y que debería retirarla.

Marx no respondió a las solicitudes de comentarios.

A fines del año pasado, la fiscal general de Nueva York, Letitia James (D), la fiscal de distrito del condado de Nassau, Anne D. Las oficinas de Donnelly (R) y la fiscal de distrito del condado de Queens, Melinda Katz (D), dijeron que estaban investigando si Santos violó alguna ley. sus jurisdicciones. Los portavoces de cada oficina le dijeron a The Post esta semana que no tenían más actualizaciones.

En 2021, los reguladores alegaron en un tribunal federal que Harbor City ejecutó un esquema Ponzi que recaudó $17,1 millones de más de 100 víctimas, dijo la SEC. Santos, que no fue nombrado en la demanda, trabajó en la empresa durante más de un año y recibió su último pago en abril de 2021, el mismo mes en que la SEC intentó congelar sus activos, informó anteriormente The Post. reportado. Santos dijo que no estaba al tanto de ningún presunto fraude por parte de Harbor City.