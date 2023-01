Los Denver Broncos tienen «candidatos misteriosos» en juego para su vacante HC

La búsqueda de entrenadores de los Broncos sigue siendo salvaje. En los últimos días, supimos que estaban dando vueltas al coordinador defensivo de los 49ers, DiMeco Ryans. Como su chico. sin embargo, Eso cambió hoy cuando Ryan eligió a los Texans sobre los Broncos. Dejándolos preguntándose qué hacer a continuación.

Sus primeros favoritos caen como moscas. Jim Harbaugh volvió a Michigan, Sean Payton sigue jugando pero no hay mucho movimiento, Dan Quinn volvió a Dallas y ahora DeMeco Ryans parece ser el próximo entrenador en jefe de los Houston Texans.

Bueno, aparentemente los Broncos ahora tienen algunos «candidatos misteriosos» que no se conocen públicamente en este momento. Mike Gliss de 9News Denver intervino y dijo que no sabe quién, pero sí sabe que los Broncos han hablado con algunos otros candidatos que no estaban en su top 8 inicial. Dave Logan confirmó que ayer le dijeron lo mismo, y ahora Mike Gliss lo ha hecho público..

Hoy @michaelis Dijo que podría haber un «candidato misterioso» en la búsqueda de entrenador de los Broncos. En 104.3 The Fan, Gliss agregó: «No sé sus nombres, pero sé que han hablado con otros candidatos desconocidos que no están en la lista de los 8 principales». —Zac Stevens (@ZacStevensDNVR) 27 de enero de 2023

Se está volviendo más salvaje.

Entonces, ¿quiénes podrían ser estos candidatos misteriosos? Benjamin Albright estuvo en el zoológico deportivo con Ryan Edwards, Dave Logan y Big Al, y dijo que los Broncos observan a los candidatos que entrevistaron el año pasado y perciben su interés. Algunos de ellos no son legalmente accesibles ahora, pero como ya los conocieron el año pasado, al menos pueden discutir ahora que se están reagrupando.

Dos nombres que menciona Albright son el coordinador defensivo de los Eagles, Jonathan Cannon, y el coordinador ofensivo de los Bengals, Brian Callahan. Dice que quedó impresionado por su entrevista el año pasado y es un gran candidato nuevamente este año. Fue finalista para el trabajo de los Texans y fue considerado el favorito antes de que DiMeco Ryans emergiera como el favorito. En cuanto a Callahan, no ordenó las jugadas de los Bengals, pero fue parte de una de las mejores ofensivas de la liga y se entrevistó con los Broncos el año pasado.

Estos no son oficiales, pero tiene sentido si se remontan a los entrenadores que entrevistaron el año pasado. Él dice que los Broncos no están dejando piedra sin remover en su búsqueda. Nombra al entrenador en jefe veterano Mike Shanahan como un «entrenador de puente» potencial durante algunos años.

Sé que muchos de ustedes se están cansando de esta búsqueda y las declaraciones y la inevitable siguiente declaración seguida por la declaración anterior que se demuestra incorrecta. Sin embargo, de ser cierto, me encantaría ver a los Broncos reagruparse y ver otros nombres.

De sus ocho originales, solo quedan cuatro. El ex entrenador en jefe de Stanford, David Shaw, el entrenador veterano Jim Caldwell, el coordinador defensivo de los Rams, Raheem Morris, y el coordinador defensivo de los Broncos, Ejiro Evero. Ninguno de estos cuatro parecían candidatos que quisieran contratar. Si querían a Shaw, lo contratarían ahora. Caldwell, de 68 años, tenía problemas de salud (el tercer entrenador en jefe de mayor edad en la NFL), Raheem Morris parece ser la elección de la oficina principal de los Colts, pero el propietario Jim Irsay prefiere a Jeff el sábado. Finalmente, Ejiro no parece un candidato legítimo para el puesto de Evero Broncos. Por lo tanto, tiene sentido reagruparse, buscar otros nombres e ir desde allí.

Al final, ¿quién sabe qué creer, qué nuevo informe se publicará y quiénes son realmente estos «candidatos sorpresa»? ¡Esperar!