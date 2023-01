Video detalla golpiza fatal a Dyer Nichols por parte de policías de Memphis

Los oficiales, que fueron arrestados el jueves y registrados en la cárcel del condado de Shelby, fueron puestos en libertad después de pagar la fianza. Los abogados que comparecieron ante las autoridades dijeron que no pudieron ver el video de antemano. Pero instaron a la comunidad a evitar apresurarse a emitir un juicio. Señor. Blake Ballin, quien representa a Mills, reconoció que el contenido del video puede ser angustiante para la comunidad, pero que el video no brinda una descripción detallada de lo que sucedió. «No sé cuántos ángulos, no sé la perspectiva», dijo. «Siempre más a la historia.»

Los funcionarios de la ciudad decidieron esperar hasta las 6 p.m. para publicar el video porque es cuando cierran las escuelas y la mayoría de los negocios de la ciudad.

«Se empleará a muy, muy poca gente», dijo el concejal Frank Colvette Jr., del lado este de la ciudad, que no participó en la planificación. «Todo el mundo tiene mucho tiempo para llegar a casa de la escuela, del trabajo y quedarse en casa».

La concejal de la ciudad de Memphis, Michalyn Easter-Thomas, dijo que todos los miembros del Concejo Municipal tendrán la oportunidad de ver el video antes de su publicación. Pero ella estaba entre los que decidieron no verlo. Los activistas de Black Lives Matter de Memphis dijeron que se abstendrían de hacerlo.

La Sra. Wells, la madre del Sr. Nicholls, dijo que no pudo terminarlo. «Escuché que fue muy brutal, muy brutal», dijo. «Si alguno de ustedes tiene hijos, por favor no dejen que lo vean».

La Sra. Easter-Thomas sintió que «no es necesario ver lo que se ha hecho para saber lo que se ha hecho». Pero ella no desanimó a los demás. «Para algunos, les ayudará a ver la verdad», dijo.

Señor. Colvette dijo que una de sus principales conclusiones después de ver parte del video fue sobre el carácter de los oficiales: «Ya no los considero habitantes de Memphis».

Jéssica Jaclois , Jesús Jiménez , Nicolás Bogle-Burroughs Y marca walker Reportaje contribuido desde Memphis. Los reportajes también contribuyeron Richard Fawcett , Eliza Fawcett , JC Ford , mitch smith Y remy tumin .