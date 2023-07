Lukashenko dice que Prigozhin está en San Petersburgo, no en Bielorrusia: Guerra Ucrania-Rusia

Nanna Hedman para The New York Times

El presidente de Bielorrusia, Alexander G. Lukashenko habló con los periodistas en la capital, Minsk, el jueves.

MINSK, Bielorrusia – líder mercenario Evgeny V. Prigozhin está en Rusia, dijo el líder de Bielorrusia el jueves, casi dos semanas después de que Prigozhin protagonizara una sorprendente rebelión armada contra el liderazgo militar de Moscú.

En una rara sesión de entrevistas con reporteros en el Palacio de la Independencia, el presidente de Bielorrusia, Alexander G. Lukashenko, a partir del jueves por la mañana, en la ciudad rusa de San Petersburgo, el Sr. El Sr. Prigogine dijo que sí, contrariamente a las declaraciones que hizo días después del motín. Wagner dijo que el jefe de las fuerzas paramilitares había llegado a Bielorrusia. Señor. Ninguna de las afirmaciones de Lukashenko ha sido verificada y el Sr. Prigogine no ha sido visto en público desde el levantamiento hace casi dos semanas.

Señor. Prigozhin «no está en el territorio de Bielorrusia», dijo el Sr. dijo Lukashenko, y agregó que las tropas de Wagner se alojaban en «campos permanentes» que se cree que están en la región de Luhansk, en el este de Ucrania.

Señor. El Kremlin se negó a comentar sobre las afirmaciones de Lukashenko, y el Sr. Dijo que no sabía el paradero de Prigozhin. «No seguimos sus movimientos. No tenemos ni la capacidad ni la voluntad», dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry S. Peskov.

Wagner dijo que algunas de las fuerzas de combate de Wagner, que desempeñaron un papel clave en la captura de Rusia de la ciudad ucraniana de Baghmut esta primavera, podrían permanecer intactas. Lukashenko señaló. Llamó al grupo la «facción más poderosa» de Rusia, aunque agregó que «la pregunta principal es dónde estará destinado Wagner y qué hará; eso no depende de mí; depende del liderazgo de Rusia».

Hace dos décadas, el presidente Vladimir V. Después de la agitación política más dramática de Rusia desde que Putin llegó al poder, el Sr. Lukashenko habló. dictador bielorruso Sr. Interviniendo en un levantamiento armado dirigido por Prigozhin, Wagner llegó a un acuerdo con el líder, quien se retiró y retiró sus fuerzas a cambio de amnistía para sus combatientes.

Señor. Lukashenko, el miércoles el Sr. Dijo que había hablado con Prigogine y que Wagner «cumpliría con sus obligaciones con Rusia lo mejor que pudiera». Señor. Prigozhin «es un hombre libre, pero no sé qué pasará después», dijo.

Dijo que no esperaba una venganza inmediata de Putin por el fallido levantamiento. «Si crees que Putin es tan malicioso y vengativo que matará a Prigozhin mañana, no, esto no sucederá», dijo.

Señor. Lukashenko dijo anteriormente que Wagner proporcionó a los militantes una base militar «abandonada», y las imágenes satelitales verificadas por The New York Times la semana pasada mostraron nuevas estructuras improvisadas construidas en un sitio desierto a 80 millas de la capital bielorrusa, Minsk. Pero el jueves, el Sr. Lukashenko vio pocas posibilidades de tropas de Wagner en Bielorrusia.

«Si vendrán aquí y, de ser así, cuántos de ellos, lo decidiremos en el futuro», dijo.

Señor. Lukashenko dijo que cualquier unidad de Wagner en Bielorrusia podría ser convocada para defender el país y que el acuerdo del grupo para luchar por Bielorrusia en caso de guerra era una condición clave para el permiso para ingresar al país.

“Si necesitamos implementar esta sección por la seguridad de la nación, se implementará de inmediato”, dijo. «Su experiencia tendrá una gran demanda».

Después del levantamiento en Rusia a fines del mes pasado, el Sr. Lukashenko se posicionó como un corredor de poder que ayudó a evitar una crisis, incluso cuando se aisló cada vez más del resto del mundo. El Sr. es visto por Occidente como bajo el control del Kremlin. Sr. Lukashenko como presidente de Rusia. Putin parece estar tratando de pulir su imagen como un jugador clave para resolver una de las mayores crisis de su mandato.

Dando un programa de entrevistas a un pequeño grupo de reporteros en su palacio presidencial el jueves, el Sr. Lukashenko puede estar esperando mantener cierta independencia de sus benefactores en Moscú, mientras que el Sr. Paz en lugar de unirse a la guerra de Putin.

Anatoli Kurmanev Y Iván Necheburenko Informe aportado.