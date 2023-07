OceanGate cesó sus operaciones tras la explosión del submarino Titán

OceanGate dejó de operar después de que ocurriera una explosión fatal durante una inmersión en el Titanic Actualizado: 1:29 p. m. EDT 6 de julio de 2023



Surgió de la niebla. El Horizon Arctic, que llegó al puerto de St John con restos humanos, fue cuidadosamente rescatado de los restos del Titan por un trozo retorcido de mate arrojado desde el barco. A 500 m del Titanic, este vehículo operado por control remoto examina sutilmente los restos encontrados en el fondo del océano. *** Tener partes sumergibles es muy importante. Este ex investigador de la Junta de Seguridad en el Transporte dijo que las cuadrillas intentan volver a armar el submarino después de un choque, colocando las piezas en una percha grande y colocándolas donde creen que están. Cuando las partes estaban todas en la misma forma, parecía que este bastardo llevó a los turistas a ver los restos del Titanic a un costo de $250,000. Su creador se encuentra ahora entre las cinco personas consideradas reglas muertas para su creación. Creo que los he descifrado con la lógica y la buena ingeniería detrás de la fibra de carbono y el titanio. Hay una regla que no debes hacer eso. Bueno, lo hice, y esos artículos ahora serán parte de la investigación. Tiene dos tapas de extremo de titanio recuperadas. Pero tienes esa sección media de fibra de carbono que no se encoge ni se dobla como el metal en profundidad, bajo presión. Una de las cosas que están tratando de confirmar es que el lugar donde aterrizaron las piezas en realidad se va a deconstruir, y cuando aterrizan, ocurrió la explosión. Y debido a la dispersión del campo de escombros, si está sobre un área *** grande, significa que el submarino no está cerca del fondo en ese momento, lo que significa que no ha llegado al fondo o que la tripulación lo está intentando. Para volver a la superficie. *** La Guardia Costera de EE. UU. está remolcando los restos del naufragio de regreso a EE. UU. La Guardia Costera dijo que todavía queda un largo camino por recorrer para determinar cuál fue el error más catastrófico. Kayla Heil CBC Noticias Halifax.