Rachel Lewis persigue a Tom Sandoval, quien se esconde en Los Ángeles

8 de marzo de 2023

Rachel Lewis ha perseguido a Tom Sandoval escondido en Los Ángeles luego de la noticia del romance de la pareja, Page Six puede revelar exclusivamente.

En nuestras fotos exclusivas, la estrella de «Reglas de Vanderpump» de 28 años se puso un conjunto completamente negro que incluía una sudadera con capucha, jeans holgados, gorra de béisbol y bolso por primera vez el miércoles por la tarde.

«Estaba sobria», nos dice un testigo.

El ojo morado de Lewis, supuestamente causado por su compañera de reparto y ahora ex novia Sheena Shay, fue descubierto cuando caminaba por un centro comercial en Los Ángeles y miró su teléfono celular.

Levis acusó a Shay, de 37 años, de golpearlo en la cara durante una «confrontación acalorada» en la ciudad de Nueva York por su relación con Sandoval, de 39 años.

Lewis compartió imágenes impactantes de sus heridas en documentos judiciales obtenidos por Page Six el miércoles.

Rachel Lewis ha tenido una aventura fantasmal con Tom Sandoval después de huir de Los Ángeles para estar con sus seres queridos, Page Six puede revelar en exclusiva.

Fue vista con un conjunto completamente negro el miércoles por la tarde.

Lewis fue visto mirando su teléfono.

El ojo morado de la estrella de «Reglas de Vanderpump» fue visto durante su salida.

Según un testigo presencial, Lewis parecía «tranquilo».

Levis dijo que Shay, de 37 años, se sintió herida cuando admitió haber tenido una «aventura de meses» con Sandoval mientras salía con la mejor amiga de Shay, Ariana Maddix.

Los representantes de Shay y Levi’s no han comentado sobre el supuesto altercado físico.

Levis ha estado pasando tiempo con sus seres queridos de su casa en North Hollywood, e ignorando los mensajes de texto y las llamadas telefónicas de Sandoval, de 39 años, mientras su escándalo de infidelidad, apodado «Scandoval», continúa resonando en el ciclo de noticias.

Levis está pasando tiempo con sus seres queridos.

Mientras tanto, la fuente dice que ha estado ignorando los mensajes de texto y las llamadas de Sandoval.

El romance de Lewis con Sandoval comenzó en el verano de 2022.

Levis usó una sudadera con capucha y jeans holgados y complementó su look con una gorra de béisbol y un bolso.

La ex reina del concurso pasó el día a kilómetros de distancia de su apartamento en North Hollywood.

«Tom no pudo hacer un seguimiento de Rahul durante días», dice una fuente. “Le preguntó a conocidos mutuos si habían tenido noticias de ella, pero no hubo suerte. No pudo ponerse en contacto con ella.

«Ella ha estado ignorando completamente a Tom», dice otra fuente.

Los representantes de Levis y Sandoval no respondieron a las solicitudes de comentarios de Page Six sobre la falta de comunicación de la pareja.

Page Six informó la semana pasada que Sandoval y Levis se involucraron en una aventura «completa» de un mes a espaldas de Ariana Maddix.

Sandoval y Levis se miraron el sábado. Se besaron ante la cámara para una escena de «VPR».

A pesar de ser discreto, una fuente señaló que el estado de la relación de la pareja es «complicado».

Sandoval fue visto dirigiéndose a la casa de Levi para pasar la noche, un día después de que su novia Ariana Maddix lo engañó con la ex reina del concurso.

Casi una década después, Mattix dejó a Sandoval tras descubrir su infidelidad.

Un representante del cantante de Tom Sandoval & The Most Extras nos dijo previamente que salió del edificio a través de una entrada privada después del rodaje.

Un día antes, Sandoval y Mattix, de 37 años, se sentaron a discutir su infidelidad para una escena filmada el viernes pasado en la casa de los ex socios en Valley Village de Los Ángeles. (Ambas partes aún viven allí mientras navegan por sus divisiones).

Las fuentes nos dijeron que Maddicks se sintió «caselit» sobre el romance de Sandoval con Lewis el verano pasado.

Cuando las cámaras comenzaron a rodar para la temporada 10 de «VPR» el verano pasado, Sandoval se involucró románticamente con Lewis.

«Él le dio muchas razones por las que nunca la engañó», dijo una fuente, y agregó: «No le contó sobre la aventura con Lewis porque estaba preocupado por cómo afectaría su salud mental».

Una fuente le dijo previamente a Page Six que Maddicks estaba «desconsolado» y «sorprendido» después de enterarse del asunto después de que un video aparentemente sexualmente explícito enviado por Levis apareciera en el teléfono de Sandoval.

El desafortunado descubrimiento se produjo el 1 de marzo, la misma noche que Madix apoyó a Sandoval en un concierto de su banda de covers en el TomTom de West Hollywood.

Las fuentes le dijeron previamente a Page Six que la pareja se besó frente a la cámara en el estreno posterior a «Scandal».

Mattix aún tiene que abordar el asunto públicamente.

Levis emitió una disculpa pública a Maddicks el miércoles, culpando de sus indiscreciones a una aparente adicción al «amor». Mientras tanto, Sandoval, quien salió con Madix durante casi una década, tardó cinco días en emitir una disculpa significativa, lo que hizo que los fanáticos se sintieran demasiado pequeños y demasiado tarde.

Mattix, por su parte, aún no ha abordado el asunto públicamente.

Sin embargo, su compañera de reparto y socia comercial, Katie Maloney, les dijo recientemente a los fanáticos que la belleza rubia estaba «abrumada» por el apoyo del público.

«Reglas de Vanderpump» se transmite los miércoles a las 9 p.m. ET en Bravo.





