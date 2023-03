Topol, protagonista de ‘El violinista en el tejado’ en cine y teatro, muere a los 87 años

En junio, mientras Israel luchaba en la Guerra de los Seis Días, dejó los preparativos y regresó a casa, donde entretuvo a las tropas. (Tomaría una decisión similar con el estallido de la Guerra del Golfo Pérsico en 1991, dejando el renacimiento de Broadway para estar con su familia en Tel Aviv).

Después de ver «Fiddler» de Londres, el Sr. Jewison tomó la decisión inesperada de elegir a Topol, un primo aún desconocido en Estados Unidos, para una película.

«Necesito un actor europeo de tercera generación, un hombre de tercera generación que entienda el trasfondo», dice el Sr. Jewison le dijo a The Globe en 1971. «No quiero una segunda versión de Dewey»: un golpe directo al Sr. Mostel y su truco imparable.

Topol se sometió a dos horas de maquillaje antiguo todos los días de filmación: el Sr. Jewison contribuyó al injerto de pelos blancos de su barba a las cejas oscuras de su estrella; a los ojos de muchos críticos, un Dewey más persuasivo. .

Pauline Gale, reseñando la película en The New Yorker, escribió sobre ella:

“Es una presencia dura, masculina, amarga, amargamente fuerte, pero sensual y cálida. Es un hombre pobre pero no es un hombre pequeño, es un gran hombre, un hombre del tamaño del Antiguo Testamento abatido por circunstancias de opresión. .

Tobol es autor de dos libros, «Topol by Tobol» (1981) y «Topol’s Treasure of Jewish Humor, Wit and Wisdom» (1994).

Sus premios incluyen el Premio Israel, el mayor honor cultural del país, que recibió en 2015. El reconocimiento vino por su actuación y su trabajo caritativo, particularmente ayudando a fundar Jordan River Village. Antecedentes étnicos y religiosos. Siguiendo el modelo del agujero de Paul Newman en Wall Gang Camp en Connecticut, se inauguró en 2011.

Año tras año, Tobol siguió encontrando el papel que sabía que era una fuente de luz.

«Durante mucho tiempo pensé que esta era una historia sobre el pueblo judío», dijo en una entrevista de 2009. “Pero ahora estoy actuando en todo el mundo. Dondequiera que haya estado, ya sea India, Japón, Inglaterra, Grecia, Egipto, la gente se me acerca después del espectáculo y me dice: ‘Esta también es nuestra historia’.