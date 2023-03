Selecciones de soporte del Torneo NCAA 2023, equipos de Cenicienta, grandes sorpresas: el modelo simula March Madness 10,000 veces

Kansas, el campeón defensor, fue descartado por algunos expertos cuando pasó por una mala racha al principio de la conferencia de esta temporada, pero los Jayhawks ganaron el título de la temporada regular de los 12 grandes con un sólido final. Los Jayhawks esperan ser el No. 1 en general Cuadro de torneo de la NCAA 2023 Perdió en el juego por el título del Big 12 Tournament ante Texas. Abrirán el cuadro de March Madness de 2023 contra el sembrado No. 16 Howard el jueves. Kansas es favorito por 21 puntos en las últimas probabilidades del Torneo de la NCAA 2023 en Caesars Sportsbook.

Los Jayhawks pueden ser una opción popular para pasar al grupo de la NCAA de 2023 en función de su historial y éxito reciente en el evento. ¿Deberían ser el sembrado No. 1 al que apuntas en tus predicciones del Torneo de la NCAA 2023? Antes de hacer predicciones sobre el soporte de March Madness de 2023, asegúrese de Echa un vistazo a las selecciones del soporte del Torneo NCAA 2023 de un modelo de computadora probado en SportsLine.

El modelo de proyección SportsLine simuló todo el Torneo de la NCAA 2023 10 000 veces. Absolutamente aplastó sus selecciones de March Madness, superando a más del 92% de los corchetes de CBS Sports en dos de los últimos cuatro concursos. La modelo venció a tres equipos en el Sweet 16 de la Región Oeste y Sur del año pasado, incluido el sembrado No. 5, Houston.

También sabe cómo detectar la depresión. Ese mismo patrón ha producido 18 sorpresas en la primera ronda por cabezas de serie de dos dígitos en el grupo. Causó una gran confusión hace dos años, incluida la predicción del juego de campeonato entre Gonzaga y Baylor y la victoria de Houston Midwest Regional a pesar de que los Cougars no ocupaban el puesto número 1.

No hay razón para confiar en la suerte cuando existe una tecnología comprobada que puede ayudarlo a dominar sus grupos de March Madness de 2023. Ahora, con el soporte de la NCAA 2023 revelado, el modelo simula los enfrentamientos y los resultados están listos. Puedes verlo en exclusiva en SportsLine.

2023 March Madness Bracket Juegos para ver

Uno de los enfrentamientos 12-5 más intrigantes en el cuadro March Madness de 2023 es el No. 5 Miami (FL) y el No. 12 Draco. Drake regresó al Torneo de la NCAA por segunda vez en tres años cuando superó a Bradley en el juego por el título del Torneo de la Conferencia del Valle de Missouri a principios de este mes. Los Bulldogs están liderados por el Jugador del Año de MVC, Tucker DeVries, quien promedia 19.0 puntos y 5.6 rebotes por juego. Debería tener un gran partido contra Miami, que tiene cuatro jugadores con un promedio de más de 13 puntos por partido. Los Hurricanes ganaron una parte del título de la temporada regular de la ACC antes de perder ante el candente Duke en el torneo de la conferencia.

Otro torneo importante en el Medio Oeste es el no. 8 Iowa y no. 9 es castaño rojizo. Los Hawkeyes ocupan un lugar destacado en el lado ofensivo, con un promedio de 80,2 puntos por partido durante la temporada regular. Auburn, por otro lado, es uno de los equipos más atléticos y mejores defensivos en el campo de March Madness, permitiendo solo 67.1 puntos por juego mientras juega en la mejor conferencia de baloncesto universitario. El ganador del enfrentamiento se enfrentará al sembrado No. 1, Houston, en la segunda ronda.

El tercer partido a seguir es el Midwest Regional, el no. También en el No. 10 Penn State contra el No. 7 Texas A&M. Sin embargo, los Aggies quedaron a las puertas de un puesto en el Torneo de la NCAA el año pasado, como uno de los mejores equipos del país. Han logrado cambiar su suerte este año, perdiendo solo cuatro juegos desde el comienzo de 2023. No será un enfrentamiento de primera ronda fácil, ya que Penn State está jugando en el Big Dance por primera vez desde 2011 después de ganar ocho de nueve. extensión. Los Nittany Lions tienen cuatro seniors en su alineación titular, liderados por los 17.8 puntos, 7.4 rebotes y 6.8 asistencias por juego del base Jalen Pickett. Puedes ver hasta dónde llegan estos equipos en SportsLine.

Cómo hacer predicciones de soporte de la NCAA 2023

¿Hasta dónde llegarán esos grandes proyectos? ¿Qué equipos de Cenicienta harán carreras sorprendentes en el cuadro del Torneo de la NCAA 2023? Con el historial de la modelo de llamar sorpresas que revientan el soporte, te encantará. Antes de asegurar cualquier selección de soporte de la NCAA, mira qué aturdidores están pidiendo este año.

Entonces, ¿cuál es el mejor soporte para el Torneo NCAA 2023? ¿Qué desvalidos de March Madness sorprenderán al baloncesto universitario? Visite SportsLine para ver qué equipos puede respaldar con confianza de un modelo que ha perdido 18 veces ante cabezas de serie de dos dígitos desde su inicio y ha eliminado al 92 por ciento de sus jugadores en dos de sus últimos cuatro concursos..