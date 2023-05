Un grupo anti-Kremlin involucrado en incursiones fronterizas está dirigido por un neonazi

Un grupo de milicias alineadas con Ucrania participó en los combates más intensos dentro de las fronteras de Rusia a principios de esta semana, lo que llevó a periodistas locales y extranjeros a reunirse en un lugar no revelado el miércoles para celebrar, burlarse del Kremlin y mostrar qué. Los llamaron «Trofeos Militares» ya que invadieron su tierra natal: Rusia.

Su líder, Denis Kapustin, en un momento se jactó de que su fuerza de rusos anti-Putin controlaba, dijo, 42 kilómetros cuadrados, o 16 millas cuadradas, del territorio ruso.

«Quiero demostrar que es posible luchar contra un tirano», dijo. “El poder de Putin no es ilimitado, los servicios de seguridad pueden golpear, contener y torturar a personas desarmadas. Pero cuando encuentran una resistencia totalmente armada, huyen.

Era la retórica de un luchador por la libertad descontento, pero había una nota irónica que se destacaba tan claramente como un parche de sol negro neonazi en el uniforme de uno de los soldados: el Sr. Kapustin y los miembros clave del grupo armado que lidera, la Fuerza Voluntaria Rusa, apoyan abiertamente las opiniones de extrema derecha. De hecho, las autoridades alemanas y los grupos humanitarios, incluida la Liga AntidifamaciónSeñor. Kapustin ha sido identificado como neonazi.

Señor. Kapustin, que durante mucho tiempo ha usado el alias Denis Nikitin pero que generalmente usa su distintivo militar White Rex, es un ciudadano ruso que emigró a Alemania a principios de la década de 2000. Se asoció con un grupo de fanáticos del fútbol violentos y luego se convirtió en «uno de los activistas más influyentes». Un grupo disidente neonazi en la escena de las artes marciales mixtasdijeron funcionarios del estado alemán de Renania del Norte-Westfalia.

Señor. Se dice que Kapustin fue Prohibido de entrar en la zona Schengen de 27 países sin visa de Europa, pero solo dijo que Alemania había revocado su permiso de residencia.

El hecho de que el grupo haya llamado la atención por su activismo y renovados lazos con los neonazis es un acontecimiento ominoso para el gobierno ucraniano, particularmente porque el presidente ruso Vladimir V. Putin justificó su invasión con la falsa afirmación de luchar contra Neo. -Un tema común de los nazis y la propaganda del Kremlin.

La mayoría de los grupos antirrusos tienen aspiraciones políticas a largo plazo de regresar a casa y derrocar a los gobiernos de Rusia y Bielorrusia.

“La fuerza de voluntarios rusos entra y destruye al gobierno actual, esa es la única manera”, dijo el Sr. Kapustin dijo a principios de este año. «No se puede obligar a un tirano a irse, cualquier otro poder sería considerado invasor».

Miembros de la Legión de Rusia Libre y del Cuerpo de Voluntarios Rusos posan para los periodistas en una conferencia de prensa en el norte de Ucrania esta semana. deuda… Finbarr O’Reilly para The New York Times

De hecho, los grupos de extrema derecha en Ucrania son una minoría, y Ucrania ha negado cualquier participación en la Fuerza de Voluntarios Rusos o cualquier papel en la lucha en las fronteras rusas. Pero el Sr. Kapustin dijo que su equipo «definitivamente recibió mucho aliento» de las autoridades ucranianas.

Algunos en la extrema derecha de Rusia, Sr. Desde la revolución de Maidan de 2014 y el comienzo de la guerra entre Ucrania y los separatistas respaldados por Rusia en la región oriental de Donbass, muchos de ellos se han establecido en Ucrania y ahora luchan del lado de su país adoptivo.

El Cuerpo de Voluntarios Rusos, también conocido por sus iniciales rusas RDK, fue uno de los dos grupos de militantes antirrusos que llevaron a cabo un ataque transfronterizo en la región de Belgorod, en el sur de Rusia, el lunes.

Los grupos dicen que el propósito de las incursiones es obligar a Moscú a redesplegar tropas de las partes ocupadas de Ucrania para proteger sus fronteras, un objetivo alineado con los objetivos más amplios del ejército ucraniano de expandir sus defensas frente a un contraataque ucraniano.

La Fuerza de Voluntarios Rusos también se atribuyó la responsabilidad de dos incidentes en la región fronteriza rusa de Bryansk en marzo y abril.

El segundo grupo es la Legión de Rusia Libre, que opera bajo el paraguas de la Legión Internacional de Ucrania, que incluye voluntarios estadounidenses y británicos, así como bielorrusos, georgianos y otros. Está supervisado por las Fuerzas Armadas de Ucrania y comandado por las autoridades ucranianas.

En una conferencia de prensa el miércoles, el Sr. Kapustin confirmó que su grupo no estaba controlado por el ejército ucraniano, pero dijo que el ejército «les deseaba lo mejor a los combatientes». Dijo que había «nada más que aliento» por parte de Ucrania.

“Todo lo que hacemos, cada decisión que tomamos, lo que hacemos más allá de las fronteras estatales es nuestra propia decisión. Podemos pedir ayuda a nuestros camaradas y amigos para planificar abiertamente”, continuó. «Dirán ‘sí, no’, y ese es el estímulo, la ayuda de la que estoy hablando». Esa afirmación no pudo ser verificada de forma independiente.

Andriy Chernyak, representante del servicio de inteligencia militar de Ucrania, apoyó la decisión de Kiev de permitir que el grupo luche en su nombre.

«Ucrania definitivamente apoya a todos los que están listos para luchar contra el régimen de Putin», agregó: «La gente vino a Ucrania y dijo que quería ayudarnos a luchar contra el régimen de Putin, así que, por supuesto, los dejamos. Gente de países extranjeros».

Ucrania calificó las incursiones como una «crisis rusa interna» porque los miembros del grupo eran rusos.

Algunos analistas descartaron la importancia del RDK como fuerza de combate, incluso cuando advirtieron sobre los peligros que representaban. Michael Colborne, un investigador de Bellingcat que informa sobre la extrema derecha internacional, dijo que duda incluso en llamar a la Fuerza Voluntaria Rusa una unidad militar.

“Son en su mayoría un grupo de extrema derecha de exiliados neonazis que hacen estas incursiones en territorio controlado por Rusia, que están más preocupados por crear contenido de redes sociales que cualquier otra cosa”, dijo el Sr. Colborne dijo.

Andriy Chernyak, representante de la inteligencia militar de Ucrania, dijo: «Ucrania ciertamente apoya a todos aquellos que están listos para luchar contra el régimen de Putin. deuda… Finbarr O’Reilly para The New York Times

Algunos otros miembros del RDK, que fueron fotografiados durante la redada fronteriza, también defendieron abiertamente puntos de vista neonazis. En 2020, Alexander Skachkov fue arrestado por los servicios de seguridad ucranianos por vender una traducción al ruso del manifiesto supremacista blanco del tirador en Christchurch, Nueva Zelanda, que mató a 51 fieles de la mezquita en 2019. Más tarde fue puesto en libertad bajo fianza. Un mes en la cárcel.

Otro miembro, Alexei Levkin, quien filmó un video selfie con el logotipo de RDK, es uno de los fundadores del grupo. Votanjugent Comenzó en Rusia, pero luego se trasladó a Ucrania. Señor. Levkin organiza el «Festival Nacional Socialista de Black Metal», que comenzó en Moscú en 2012, pero se llevó a cabo en Kiev de 2014 a 2019.

Las imágenes publicadas en línea por los militantes a principios de esta semana los mostraban posando frente al equipo ruso capturado, algunos con parches y equipo de estilo nazi. Un parche mostraba a un miembro encapuchado del Ku Klux Klan.

Señor. Las imágenes de Kapustin y su milicia podrían dañar la seguridad de Ucrania al alertar a los aliados que apoyan a los grupos armados de extrema derecha, dijo el Sr. Colborne dijo.

“Me preocupa que algo como esto pueda resultar contraproducente para Ucrania, porque no son personas discretas”, dijo. «Estos no son desconocidos, no están ayudando a Ucrania en ningún sentido práctico».

Señor. Kapustin, que habla inglés y alemán con fluidez además de hablar ruso, dijo a los periodistas que no creía que fuera una «acusación» ser llamado «extrema derecha».

«Nunca ocultamos nuestros puntos de vista», dijo. “Somos una organización derechista, conservadora, militar, semipolítica”, dijo.

Thomas Gibbons Neff , Andrés E. Kramer Y Oleg Matsnev Informe aportado.