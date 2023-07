El presidente de Stanford renuncia después de que un informe encuentra fallas en su investigación

La mayor parte del informe del panel, unas 60 páginas, es un apéndice detallado de análisis de imágenes en 12 artículos científicos publicados, en los que los Dres. Tessier-Levigne se desempeñó como editor o coeditor, algunos desde hace 20 años.

El comité encontró varios casos de imágenes copiadas o extraídas de los documentos, pero concluyó que la Dra. Tessier-Levigne no había participado en la manipulación, no estaba al tanto de ellas en ese momento y no fue negligente al no detectarlas.

Oliver Wang Informe aportado.