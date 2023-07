Fuente: los New York Jets cambian al WR Denzel Mims a los Detroit Lions

ESPNlectura de 2 minutos

El mensaje de Riddick a los Jets: ‘Gana el Super Bowl o cállate’ Louis Riddick revela sus expectativas para los New York Jets esta temporada baja al agregar a Aaron Rodgers.

El Los New York Jets acordaron cambiar al receptor abierto Denzel Mims a los Detroit Lions, se confirmó a Adam Schefter de ESPN el miércoles por la noche.

El acuerdo vería a los Lions recibir una selección de séptima ronda de 2025, mientras que los Jets recibirían una selección de sexta ronda condicional de 2025, según la fuente.

Mims, una selección de segunda ronda en 2020, fue notificado el miércoles temprano que no sería canjeado si no lo canjeaban, dijo una fuente a ESPN, lo que confirma la noticia reportada por primera vez por el New York Post.

Fue cortado del campo de entrenamiento y no se reportó con el resto del equipo. El movimiento no fue sorprendente, ya que Mims no logró establecer un papel consistente y solo tuvo 42 recepciones para 676 yardas y no logró anotar un touchdown en tres temporadas.

Mims fue visto como el quinto o sexto receptor en la tabla de profundidad, y no juega en equipos especiales, lo que reduce su valor a los ojos del equipo.

El intercambio, informado por primera vez por SNY, es el último movimiento en una reorganización en el receptor abierto de los Jets, quienes cambiaron a Elijah Moore, una selección de segunda ronda de 2021, a los Cleveland Browns en marzo y se negaron a volver a firmar al ex All-Pro kick returner Braxton Berrios.